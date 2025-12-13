Alex Vinatzer si avvicina al primo sottogruppo di gigante! De Aliprandini fuori dai 15 | la World Entry list dopo Val d’Isere

Alex Vinatzer si avvicina al primo sottogruppo di gigante con grande entusiasmo, mentre la World Entry List dopo Val d’Isère evidenzia i progressi dell’atleta. Con una stagione in crescita, Vinatzer si sta affermando in questa disciplina, dimostrando miglioramenti significativi rispetto al passato, quando lo slalom era la sua specialità principale.

Alex Vinatzer si sta rendendo protagonista di un’ottima stagione in gigant e, specialità che fino a poco fa gli era meno congeniale rispetto allo slalom. Nelle quattro prove disputate tra le porte larghe in questa annata agonistica, infatti, l’azzurro ha sempre saputo mettersi in luce: ottavo a Soelden il 26 ottobre e oggi in Val d’Isere, quinto a Copper Mountain il 28 novembre e soprattutto secondo il 7 dicembre a Beaver Creek. Una serie di indubbio spessore tecnico, che certifica la crescita del nostro portacolori in questa disciplina e che fa ben sperare anche in vista delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. Oasport.it

