Alex Vinatzer si affaccia nella top-10 della Classifica dei Premi! E Lindsey Vonn stupisce | quanti soldi ha guadagnato?

Alex Vinatzer si avvicina alla top-10 della classifica dei premi, grazie a risultati significativi in gigante nelle ultime gare. Nel frattempo, Lindsey Vonn sorprende con il suo guadagno complessivo. L'articolo analizza le performance recenti di Vinatzer e il successo finanziario della campionessa statunitense, evidenziando i traguardi raggiunti e le cifre accumulate.

Alex Vinatzer ha inanellato una serie di risultati decisamente importanti in gigante: secondo posto a Copper Mountain, ottava piazza a Soelden e in Val d’Isere, quinta posizione a Beaver Creek. Costanza di rendimento e primo podio in carriera tra le porte larghe per lo sciatore italiano, che sta salendo di colpi in una specialità che nel recente passato gli era meno congeniale rispetto allo slalom. L’ottimo lavoro svolto negli ultimi mesi lo ha portato a essere competitivo ai massimi livelli ed è anche molto vicino all’entrare nel primo sottogruppo di merito, con la possibilità di beneficiare di pettorale di partenza migliori. Oasport.it

