Alessandro Baricco | Dal sesso all’ammalarsi col tempo mi è venuto tutto meglio Gaza? Sto con i giovani in piazza

Alessandro Baricco riflette sui cambiamenti personali e sociali, dalla crescita nel corpo e nella fede alle sfide globali come la situazione a Gaza. In un’intervista a Fanpage, il noto scrittore e musicista condivide il suo punto di vista sull’uso dell’AI, il ruolo dei giovani nelle proteste e l’evoluzione del proprio rapporto con il corpo e l’arte.

Alessandro Baricco porta la musica classica in discoteca e a un pubblico vasto. In un'intervista a Fanpage parla di AI, prossima mutazione della contemporaneità, sostiene i giovani che protestano per Gaza e racconta di come cambia il corpo e la fede: "Tutto ciò che si fa col corpo – dal sesso all’ammalarsi – mi è venuto meglio nella seconda parte della vita". Fanpage.it The Game - Storie del mondo digitale per ragazzi avventurosi, di Alessandro Baricco con Sara Beltrame, illustrazioni di Tommaso Vidas Rosin, non è un riassunto o un bigino colorato del medesimo ... Le recensioni di Tuttolibri - facebook.com facebook Alessandro Baricco e la sua Notte Eretica in discoteca: Bach e gin tonic tra sacro e profano A cura di Francesco Raiola x.com