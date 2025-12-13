Alessandro Baricco | Dal sesso all’ammalarsi col tempo mi è venuto tutto meglio Gaza? Sto con i giovani in piazza

Alessandro Baricco riflette sui cambiamenti personali e sociali, dalla crescita nel corpo e nella fede alle sfide globali come la situazione a Gaza. In un’intervista a Fanpage, il noto scrittore e musicista condivide il suo punto di vista sull’uso dell’AI, il ruolo dei giovani nelle proteste e l’evoluzione del proprio rapporto con il corpo e l’arte.

Alessandro Baricco porta la musica classica in discoteca e a un pubblico vasto. In un'intervista a Fanpage parla di AI, prossima mutazione della contemporaneità, sostiene i giovani che protestano per Gaza e racconta di come cambia il corpo e la fede: "Tutto ciò che si fa col corpo – dal sesso allammalarsi – mi è venuto meglio nella seconda parte della vita". Fanpage.it

