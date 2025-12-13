Alcaraz sfida a Sinner | Il mio obiettivo è vincere l’Australian Open

Carlos Alcaraz si prepara alla sfida degli Australian Open, puntando alla vittoria. Dopo le vacanze, il tennista spagnolo e Jannik Sinner hanno ripreso gli allenamenti in vista del primo Slam dell’anno, che si terrà a Melbourne. L’azzurro, campione in carica, si appresta a difendere il titolo, mentre Alcaraz mira a conquistare il prestigioso torneo.

Carlos Alcaraz lancia la sfida a Jannik Sinner agli Australian Open. Dopo le brevi vacanze, i due tennisti hanno ricominciato ad allenarsi in vista del primo Slam dell’anno, che andrà in scena sul cemento di Melbourne e a cui l’azzurro arriverà da campione in carica. Ma proprio gli Australian Open sono il grande obiettivo dello spagnolo per il 2026, nonché unico Slam che ancora manca alla sua bacheca. “Il mio obiettivo chiaro per il 2026 è vincere l’Australian Open. Il bello e il brutto è che sarà proprio il primo torneo della stagione”, ha detto Alcaraz dopo essere stato premiato come atleta dell’anno a Murcia, “voglio essere pronto per giocare ad alto livello e non vedo l’ora di allenarmi per prepararmi al meglio sia fisicamente che mentalmente per prepararmi al meglio sia fisicamente che mentalmente per la nuova stagione”. Cdn.ilfaroonline.it

