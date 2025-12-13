Alberobello | assalto a sportello bancomat Nella notte anche a Rutigliano

Nella notte, Alberobello è stata teatro di un assalto a uno sportello bancomat, con i banditi che hanno provocato danni e distrutto l'ATM nel centro città. La notizia, diffusa attraverso una foto di Tonio Coladonato, evidenzia l'episodio criminoso che ha suscitato preoccupazione tra i residenti. Nelle stesse ore, anche Rutigliano ha subito un episodio simile.

La foto diffusa da Tonio Coladonato documenta quanto accaduto la scorsa notte ad Alberobello. Banditi in azione, distrutto sportello bancomat in pieno centro urbano. Da dettagliare il bottino, indagano i carabinieri. Analoghe modalità, sempre la notte scorsa, a a Rutigliano. Fatto espolodere un ordigno per distruggere lo sportello bancomat di una filiale vicina, tra l’altro, alla caserma dei carabinieri. Non è escluso che in entrambi i casi abbia agito la stessa banda. L'articolo Alberobello: assalto a sportello bancomat Nella notte anche a Rutigliano proviene da Noi Notizie. Noinotizie.it Doppio assalto ai bancomat nella notte: banda della marmotta colpisce ad Alberobello e Rutigliano - È il bilancio degli assalti ai bancomat che si sono verificati questa notte nel Barese, presumibilmente riconducibili alla stessa banda. lagazzettadelmezzogiorno.it

