Il ministro dell'Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara ha disposto un'ispezione nelle scuole coinvolte in incontri con Francesca Albanese, dopo le recenti discussioni sui webinar e le attività educative. L'operazione mira a verificare il contenuto e il contesto delle lezioni, garantendo il rispetto delle normative scolastiche e delle linee guida ministeriali.

Il ministro dell'Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara ha ordinato un'ispezione nelle scuole in cui avrebbe parlato Francesca Albanese. La decisione arriva dopo alcuni articoli di stampa e le denunce di due deputati di FdI e altri esponenti leghisti secondo cui la relatrice speciale Onu. Firenzetoday.it Albanese nelle scuole. Il ministro Valditara invia gli ispettori - FIRENZEIspezioni immediate nelle due scuole superiori toscane che hanno ospitato incontri on line con gli studenti, o webinar che dir si voglia, con la relatrice speciale dell’Onu per i territori pale ... quotidiano.net

Francesca Albanese e i webinar nelle scuole, Valditara invia gli ispettori. La destra insorge, il Pd la difende: "Prove di regime" - La relatrice Onu protagonista di una serie di seminari organizzati della rete 'Docenti per Gaza'. today.it

Webinar di Francesca Albanese nelle scuole, Valditara avvia ispezioni: «Ipotesi di reato» ilsole24ore.com/art/webinar-fr… x.com

Il Ministro Valditara ha annunciato ispezioni ministeriali per le scuole toscane dove alcune classi hanno partecipato ad un webinar con la relatrice ONU Francesca Albanese. Un fatto grave, un attacco all'autonomia scolastica, alla libertà di espressione e di dib - facebook.com facebook

