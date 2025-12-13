Alba Parietti lancia un appello a Maria De Filippi | Potrei fare la maestra di recitazione ad Amici

Alba Parietti si rivolge a Maria De Filippi con un'improbabile proposta: diventare insegnante di recitazione ad Amici. Tra riflessioni sulla vita e citazioni di film e programmi televisivi, l'attrice condivide pensieri sulla felicità e i momenti di svago televisivo, offrendo uno sguardo personale e sincero sulla sua vita e le sue passioni.

"Il sabato sera ogni tanto guardo anche io 'C'è posta per te. Perché ogni famiglia felice si assomiglia, ma ogni famiglia felice è infelice a modo suo". Alba Parietti lo ha confidato oggi, sabato 13 dicembre, a Tv Talk, il programma condotto da Mia Ceran, che va in onda su Rai 3. "Vorrei fare un appello a Maria De Filippi, potrei fare la maestra di recitazione della scuola di recitazione", ha detto, sottolineando come lavorino entrambe da tantissimi anni in televisione.

