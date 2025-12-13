Alaves-Real Madrid domenica 14 dicembre 2025 ore 21 | 00 | formazioni ufficiali quote pronostici Segnano entrambe a Mendizorrotza?

Analisi della sfida tra Alaves e Real Madrid, in programma domenica 14 dicembre 2025 alle ore 21:00. Approfondimenti su formazioni ufficiali, quote e pronostici, con un focus sulla situazione attuale del Real Madrid, alle prese con un momento difficile dopo la recente sconfitta contro il Celta Vigo e le sfide in Champions League.

Alaves-Real Madrid (domenica 14 dicembre 2025 ore 21:00): formazioni ufficiali, quote, pronostici. Segnano entrambe a Mendizorrotza?

Il Real Madrid sta vivendo un momento della stagione molto complesso: la sconfitta interna col Celta Vigo ha fatto precipitare la situazione e Xabi Alonso è arrivato a giocare la gara di Champions contro il City con una pressione enorme addosso. Anche mercoledì è arrivata una sconfitta per i Blancos ma l’impressione è che il . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. Infobetting.com

