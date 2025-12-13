Alaves-Real Madrid domenica 14 dicembre 2025 ore 21 | 00 | formazioni quote pronostici Segnano entrambe a Mendizorrotza?
Domenica 14 dicembre 2025 alle 21:00, l'Alaves ospita il Real Madrid in una sfida cruciale. Dopo un avvio di stagione difficile e le recenti polemiche, i blancos cercano riscatto. Analizziamo formazioni, quote e pronostici per questa partita, con attenzione alla possibilità di entrambe le squadre a segno al Mendizorrotza.
Il Real Madrid sta vivendo un momento della stagione molto complesso: la sconfitta interna col Celta Vigo ha fatto precipitare la situazione e Xabi Alonso è arrivato a giocare la gara di Champions contro il City con una pressione enorme addosso. Anche mercoledì è arrivata una sconfitta per i Blancos ma l’impressione è che il . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. Infobetting.com
