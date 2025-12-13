Alaves-Real Madrid domenica 14 dicembre 2025 ore 21 | 00 | formazioni quote pronostici I Blancos nella tana del Glorioso

L'incontro tra Alaves e Real Madrid, in programma domenica 14 dicembre 2025 alle ore 21:00, rappresenta una sfida importante per i Blancos. Dopo un periodo difficile e le recenti sconfitte, il Real cerca di risollevare le sorti della stagione affrontando il Glorioso in casa. Analizziamo formazioni, quote e pronostici per questa partita cruciale.

