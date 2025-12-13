Al via lavori urgenti di manutenzione sugli scarichi fognari in via Madonna dell’Olivo

Da lunedì 15 dicembre a martedì 23 dicembre, saranno effettuati interventi urgenti di manutenzione sugli scarichi fognari in via Madonna dell’Olivo, nel tratto tra il civico 264 e il civico 425. La lavori sono necessari per garantire l’efficienza del sistema fognario e ridurre eventuali disagi alla circolazione e ai residenti della zona.

A partire da lunedì 15 dicembre, fino a martedì 23 dicembre, saranno eseguiti lavori urgenti di manutenzione sugli scarichi fognari in via Madonna dellOlivo, nel tratto compreso tra il civico 264 e il civico 425. L’intervento, realizzato nell’ambito del progetto ‘Pnrr – M2C4: Tutela del. Cesenatoday.it

