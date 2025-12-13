al torino basta un gol per battere la cremonese

Il Torino conquista i tre punti contro la Cremonese grazie a una rete di Vlasic al 27'. La partita si conclude con un finale ricco di emozioni, segnato dalle proteste degli ospiti per un mancato rigore negli ultimi minuti, suscitando polemiche e tensioni tra le due squadre.

Con la rete di Vlasic al 27' il Torino ha la meglio sulla Cremonese. Finale rocambolesco: negli ultimi istanti di gara gli ospiti protestano per un rigore non concesso per fallo di mano sugli sviluppi di un calcio di punizione. Ennesime polemiche su arbitri e Var. Per il Torino questi tre punti sono una bella boccata d'ossigeno, la prima vittoria dopo tre sconfitte e un pareggio. Battuta d'arresto invece per la Cremonese, che veniva da due successi, anche se i lombardi hanno venti punti, che non sono pochi in questo periodo in vista della salvezza. La zampata vincente del croato. Il Toro torna a sorridere dopo un mese di sconfitte: il croato trova il terzo gol nelle ultime quattro gare, i granata conquistano i tre punti che mancavano da 48 giorni. Ilgiornale.it

