Al Teatro del Murgo il monologo Com' è profondo il male

Domenica 14 dicembre alle 19, al Teatro del Murgo, si tiene il monologo

Domenica 14 dicembre alle 19, al Teatro del Murgo, in piazza Scammacca 1, la rassegna ZoomTeatro, porta in scena “Comprofondo il male”, monologo di e con Davide Cirri dedicato a chi ha voce, ma non viene ascoltato.Palermo oggi. Alla soglia di un funerale nel quartiere Ballarò, un uomo si. Cataniatoday.it

