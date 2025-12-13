Al Teatro Bolivar arriva La luna è una mujer nella sua unica data a Napoli

Al Teatro Bolivar di Napoli debutta “La luna è una mujer”, uno spettacolo unico che esplora le voci, i canti e le leggende di donne, sirene e monacielli della città. Realizzato da Maria Angela Robustelli, che ne ha curato il progetto, la drammaturgia e la regia, l’opera porta in scena storie tra terra e mare, offrendo un’immersione nella tradizione napoletana.

Al Teatro Bolivar sarà di scena "La luna è una mujer – Voci, canti e leggende di donne, sirene e monacielli di Napoli, tra terra e mare", un'opera di Maria Angela Robustelli, che firma progetto, drammaturgia e regia. Domenica 14 dicembre 2025, alle ore 19.00 (in replica in matinée lunedì e martedì 15-16 dicembre ore 10.30).

