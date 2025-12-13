Al ristorante come al concerto dei Coldplay | moglie scopre il marito con l' amante grazie a un video-spot sui social

Una donna di Palermo ha scoperto il marito con l'amante grazie a un video pubblicato sui social, mentre si trovava al ristorante. La vicenda ha suscitato polemiche, con il Codacons che chiede un risarcimento al locale, ritenendo che la pubblicità abbia violato la privacy dell'uomo senza il suo consenso.

La vicenda a Palermo. Per il Codacons l'uomo, che è stato lasciato dalla coniuge, va risarcito dal locale: "Non ha dato il suo consenso alla pubblicità". Tgcom24.mediaset.it Beccato al ristorante con l'amante grazie a un video sui social: a Palermo si ripete il "caso kisscam" del concerto dei Coldplay - Il fatto viene raccontato da Codacons a cui l'uomo, allontanato da casa dalla moglie dopo essere stato scoperto, si è rivolto perché ripreso senza consenso ... msn.com

"Ho una cena di lavoro", ma è con un'altra donna: la moglie scopre tutto con una pubblicità - Il Codacons sta seguendo il caso sia in sede civile sia davanti all'Autorità per la protezione dei dati personali ... today.it

La storia è piuttosto differente, ma quanto accaduto in un ristorante di Palermo non può che far venire in mente la storia dei due amanti "beccati" al concerto dei Coldplay dalla kisscam (da cui la foto d'apertura). I fatti sono questi, e li riporta alle agenzie stampa - facebook.com facebook

Il video degli amanti al concerto dei Coldplay che fa impazzire il web - Estate in direta 18/07/2025

