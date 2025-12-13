Al Palatombole apericena di Natale con la Savignanese Calcio

Mercoledì 17 dicembre, al Palatombole, si terrà un apericena di Natale con la Savignanese Calcio, un evento dedicato a giocatori, famiglie, tifosi e cittadini. La serata, che inizierà alle 19, sarà un’occasione per condividere momenti di festa e convivialità in compagnia della squadra gialloblù.

