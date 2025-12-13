Al Napoli anche gratis | retroscena da brividi sul Pallone d’Oro tifosi commossi

Un retroscena emozionante sul Pallone d’Oro e il Napoli svela dettagli inediti e commoventi. L’ex capitano Paolo Cannavaro si apre, condividendo ricordi e passioni legate ai colori azzurri, tra sogni mai realizzati e storie che continuano a vivere nel cuore dei tifosi. Un racconto che rivela il legame profondo tra il Napoli e i suoi protagonisti.

Nel calcio ci sono delle storie che non finiscono mai, o dei sogni purtroppo mai avverati. L’ex capitano del Napoli Paolo Cannavaro, si è lasciato andare in un lungo racconto toccando, ovviamente, i colori azzurri. L’ex difensore, inoltre, ha ricordato la possibilità di un ritorno, mai avvenuto, all’ombra del Vesuvio del fratello Fabio: “Ci hanno negato un sogno”. Napoli, Cannavaro si racconta: il retroscena ha dell’incredibile. In una lunga intervista rilasciata a La Gazzetta dello Sport, Paolo Cannavaro ha ripercorso i suoi anni al Napoli. L’ex capitano azzurro ha toccato vari punti della sua carriera: dal sogno di giocare con i colori azzurri, a quello mai avverato di giocare insieme a suo fratello Fabio nella loro squadra del cuore. Spazionapoli.it

