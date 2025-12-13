Akragas pronta alla sfida con il Serradifalco Rosato | Impegno da non sottovalutare
L’Akragas Slp si prepara alla sfida contro il Serradifalco, in programma domani alle 15 allo stadio comunale Totó Russo di Aragona. Un appuntamento importante nella penultima giornata del girone d’andata, che richiede massimo impegno da parte dei biancazzurri. Rosato sottolinea la necessità di affrontare l’incontro con attenzione e determinazione.
L’Akragas Slp torna in campo domani, alle 15, allo stadio comunale Totó Russo di Aragona per affrontare il Serradifalco nella penultima giornata del girone d’andata. Una sfida importante per i biancazzurri, chiamati a confermare il buon momento e a mantenere alta la concentrazione.A presentare la. Agrigentonotizie.it
