Ajax-Feyenoord domenica 14 dicembre 2025 ore 14 | 30 | formazioni ufficiali quote pronostici Stiamo con i Lancieri

Il match tra Ajax e Feyenoord, in programma domenica 14 dicembre 2025 alle 14:30, rappresenta uno degli eventi più attesi nel calcio olandese. Conosciuto come De Klassieker, questa sfida simbolica tra le due squadre storiche dei Paesi Bassi continua a infiammare tifoserie e appassionati, mantenendo intatta la sua importanza anche in base alla classifica o alla forma attuale delle squadre.

De Klassieker, questo è il nome che viene dato in Olanda a una sfida tra Ajax e Feyenoord, il Classico dei Paesi Bassi insomma, è sempre una festa, indipendentemente dalla classifica o dalla forma delle squadre, e questo perdura da oltre 100 anni. Dal punto di vista dello spettacolo però è molto meglio che i . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. Infobetting.com

Ajax-Feyenoord: dove vedere il big match di Eredivisie in TV e in streaming - Ajax e Feyenoord si ritroveranno di fronte domenica 14 dicembre per uno dei grandi classici del calcio olandese. tag24.it