Ajax-Feyenoord domenica 14 dicembre 2025 ore 14 | 30 | formazioni quote pronostici

La sfida tra Ajax e Feyenoord, nota come De Klassieker, rappresenta uno degli eventi più attesi nel calcio olandese. Questa storica rivalità, che dura da più di un secolo, trasmette sempre entusiasmo e passione, indipendentemente dalla posizione in classifica delle squadre. Domenica 14 dicembre 2025, alle ore 14:30, andrà in scena un altro capitolo di questa tradizione senza tempo.

