Ajax-Feyenoord domenica 14 dicembre 2025 ore 14 | 30 | formazioni quote pronostici Stiamo con i Lancieri

Il derby tra Ajax e Feyenoord, noto come De Klassieker, è uno degli appuntamenti più attesi nel calcio olandese. In programma domenica 14 dicembre 2025 alle 14:30, questa sfida rappresenta un classico senza tempo, capace di accendere l’entusiasmo dei tifosi e di regalare sempre emozioni intense, indipendentemente dalla posizione in classifica delle squadre.

De Klassieker, questo è il nome che viene dato in Olanda a una sfida tra Ajax e Feyenoord, il Classico dei Paesi Bassi insomma, è sempre una festa, indipendentemente dalla classifica o dalla forma delle squadre, e questo perdura da oltre 100 anni.

