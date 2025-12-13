Aiuto ha un coltello Terrore al Gran Reno

Durante una giornata apparentemente tranquilla di shopping natalizio al Gran Reno, si è trasformata in un momento di paura e tensione a causa di un episodio di minaccia con un coltello. La situazione ha generato panico tra i presenti, interrompendo i festeggiamenti e richiedendo l'intervento delle forze dell'ordine.

Sarebbe dovuta essere una giornata di shopping natalizio, di cioccolate calde e di regali da acquistare in occasione delle feste. E invece, ci ha pensato un 38enne rumeno a trasformare il pomeriggio dello scorso weekend in un incubo per i clienti del centro commerciale Shopville Gran Reno, che si sono imbattuti nell’uomo evidentemente su di giri e con in mano un coltello dalla doppia lama, lunga quasi 30 centimetri. Come ricostruito dai carabinieri del Radiomobile di Bologna e Borgo Panigale, accorsi sul posto con due pattuglie, il 38enne brandendo il coltellaccio urlava minacce e frasi sconnesse ai clienti, terrorizzati dall’uomo. Ilrestodelcarlino.it

