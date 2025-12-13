Aiuti post alluvione Soldi dalla Regione per il parcheggio di via Sbrilli

La Regione ha approvato quattro interventi destinati al potenziamento e al restauro di infrastrutture di piccole dimensioni, fondamentali per la vita delle comunità di Fucecchio. Tra le iniziative, spiccano i finanziamenti per il parcheggio di via Sbrilli, in risposta agli aiuti post alluvione, e altri progetti mirati a sostenere il territorio locale.

FUCECCHIO Quattro provvedimenti per il potenziamento o il restauro di infrastrutture piccole ma essenziali per la vita delle comunità locali. A finanziarli, con un totale di circa 5 milioni di euro, la Giunta regionale toscana che nella sua ultima seduta, su proposta dell'assessore regionale ad infrastrutture e trasporti Filippo Boni (nella foto), ha disposto contributi straordinari per la realizzazione o il recupero di parcheggi ed immobili a uso pubblico. Tra gli interventi che godranno di questi contributi straordinari c'è anche il parcheggio pubblico sotterraneo di via Sbrilli di Fucecchio, colpito dagli eventi alluvionali del novembre 2023.

