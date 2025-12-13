Ai domiciliari con la droga Torna in carcere

Un uomo, attualmente agli arresti domiciliari per un tentato omicidio, è stato riportato in carcere. Dopo aver patteggiato quasi cinque anni di reclusione, la sua permanenza ai domiciliari è stata revocata, evidenziando le tensioni tra le misure alternative e le esigenze di sicurezza. La vicenda solleva questioni sulla gestione dei soggetti sottoposti a restrizioni e sui rischi connessi.

Il 12 novembre ha patteggiato quasi 5 anni di carcere per tentato omicidio, per il quale si trova ai domiciliari. Federico Andrea Birgaoanu, 21 anni residente a Cantù, è finito nuovamente in carcere, in seguito a una perquisizione svolta dai carabinieri della stazione di Cantù, che gli hanno trovato in casa un etto di hascisc, un bilancino di precisione, materiale per confezionare dosi e 660 euro in contanti nascosti all’interno di un beauty case. Inoltre con lui c’erano altri soggetti conosciuti ai carabinieri per far parte dei gruppi di baby gang, per quanto ormai tutti adulti, che frequentano piazza Garibaldi, e che spesso sono coinvolti in aggressioni, risse e danneggiamenti. Ilgiorno.it Ai domiciliari con la droga. Torna in carcere - Il 12 novembre ha patteggiato quasi 5 anni di carcere per tentato omicidio, per il quale si trova ai domiciliari. ilgiorno.it

