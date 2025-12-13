Agroalimentare traina economia e occupazione | in Italia 1 milione di addetti ai lavori

L'industria agroalimentare italiana si conferma un pilastro fondamentale dell'economia nazionale, con oltre un milione di persone impiegate. Questo settore rappresenta un motore di crescita e occupazione, contribuendo significativamente allo sviluppo sostenibile e alla valorizzazione delle eccellenze italiane nel mondo.

L’agroalimentare italiano si conferma, ancora una volta, uno dei grandi motori dell’economia nazionale. Un comparto capace di tenere insieme tradizione, innovazione, export, occupazione e coesione territoriale, diventando negli anni un pilastro del Made in Italy sui mercati internazionali. Secondo il nuovo rapporto ISMEA, presentato a dicembre 2025, il settore ha impiegato 1 milione di persone (addetti ai lavori) nel 2024, mentre l’intera filiera (dalla produzione alla tavola) contribuisce al 15% del PIL nazionale. Tutti i primati dell’agroalimentare Made in Italy. Con 44,4 miliardi di euro generati tra agricoltura, silvicoltura e pesca, l’Italia è in testa al continente per la crescita del valore aggiunto nel settore primario. Quifinanza.it

