Agricoltura imprese chiedono aiuti per l’acquisto dei trattori in Legge Bilancio
Le imprese agricole italiane chiedono sostegni per l'acquisto di trattori attraverso la Legge di Bilancio. Mentre l'agricoltura attende risposte concrete per favorire investimenti in meccanizzazione e innovazione, i segnali provenienti dal Parlamento sono incoraggianti, ma non ancora adeguati alle esigenze del settore.
Mentre l’agricoltura italiana attende risposte concrete per continuare a investire in meccanizzazione e innovazione, arrivano dal Parlamento segnali incoraggianti, ma ancora insufficienti. A sottolinearlo è Federacma (Federazione Confcommercio delle associazioni nazionali dei servizi e commercio macchine agricole, operatrici e da giardinaggio) che nelle scorse settimane aveva lanciato un allarme sulla carenza di risorse e sull’inasprimento delle condizioni per accedere agli incentivi. “Ci auguriamo che vengano approvati due emendamenti fondamentali per il comparto – commenta il presidente di Federacma, Andrea Borio –: quello del presidente Luca De Carlo, che elimina il divieto di compensazione con i contributi previdenziali, e quello della senatrice Maria Nocco, che proroga fino al 2028 il credito d’imposta per la ZES agricola. Ildenaro.it
