Agricoltori in piazza a Bruxelles | anche Cia Ferrara partecipa alla protesta
Gli agricoltori italiani scendono in piazza a Bruxelles per protestare contro le politiche che influenzano il settore agricolo. Cia Ferrara partecipa alla manifestazione del 18 maggio, un evento che coinvolge circa 10.000 produttori e centinaia di trattori provenienti da tutta Europa, per richiedere maggiore attenzione e supporto alle esigenze delle campagne.
Agricoltori in protesta. Cia-Agricoltori Italiani Ferrara, insieme agli agricoltori di tutta la regione, sarà presente alla manifestazione di giovedì 18 a Bruxelles, che porterà in piazza 10mila produttori e centinaia di trattori in arrivo da ogni parte del continente. “Una protesta che ha uno. Ferraratoday.it
Agricoltori in piazza a Bruxelles, Cia: “Sosteniamo la manifestazione, serve una scossa” - Cia Agricoltori italiani scenderà in piazza a Bruxelles il 18 novembre con una grande mobilitazione europea per chiedere una svolta nelle politiche comunitarie e difendere il futuro dell’agricoltura. lafedelta.it
Il 18 dicembre attesi 10mila agricoltori in piazza a Bruxelles - 000 agricoltori provenienti da tutta Europa si riuniranno a Bruxelles per una protesta, organizzata dal Copa e dalla Cogeca, destinata “a diven ... msn.com
La Cia Campania il 18 dicembre sarà a Bruxelles! Una delegazione , guidata dal commissario regionale Carmine Fusco, parteciperà alla grande manifestazione europea insieme a 10mila agricoltori da tutto il continente. La Campania porterà in piazza la voce - facebook.com facebook
Si è mosso da piazza Marina a Palermo il corteo degli agricoltori siciliani arrivati nel capoluogo da ogni provincia: sono circa duemila x.com
UE: AGRICOLTORI PUGLIESI IN PIAZZA A BRUXELLES CONTRO FOLLIE UE E STOP OBBLIGO TERRENI INCOLTI