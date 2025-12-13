Un agricoltore di 49 anni, Gaetano Cicerale, è stato tragicamente ucciso a colpi d’arma da fuoco davanti alla sua masseria a San Severo, in provincia di Foggia. L'episodio rappresenta un grave episodio di violenza nella zona, suscitando sgomento e preoccupazione tra la comunità locale.

Un agricoltore di 49 anni, Gaetano Cicerale, è stato ucciso davanti alla sua masseria a colpi d’arma da fuoco a San Severo, in provincia di Foggia. Il corpo è stato trovato in una zona di campagna in località Casone alla periferia del comune dell’alto Tavoliere, all’esterno di un furgoncino di proprietà della vittima parcheggiato davanti alla cancellata di un fondo agricolo, dove sono state ritrovate quattro cartucce. È probabile che chi ha sparato lo abbia colto di sorpresa. A quanto si apprende, l’uomo era incensurato. A dare l’allarme una telefonata al Numero Unico di emergenza. Sul posto sono intervenuti i carabinieri che conducono le indagini. Ilfattoquotidiano.it

Agricoltore ucciso a colpi d’arma da fuoco a San Severo: aveva 49 anni - Un agricoltore di 49 anni, Gaetano Cicerale, è stato ucciso davanti alla sua masseria a colpi d’arma da fuoco a San Severo, in provincia di Foggia. ilfattoquotidiano.it