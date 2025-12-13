Aggressione in pieno centro | 50enne colpito con una testata da un giovane

Nel pomeriggio di oggi, nel cuore del centro città, si è verificata una violenta aggressione: un giovane ha colpito con una testata un uomo di 50 anni, nella zona di via Madonna del Prato e piazza Risorgimento, dove si stanno svolgendo i mercatini di Natale. L'episodio ha suscitato grande attenzione tra i presenti.

Una violenta aggressione da parte di un giovane verso un 50enne si è verificata nel pomeriggio di oggi in pieno centro nella zona in cui via Madonna del Prato incontra piazza Risorgimento lì dove adesso iniziano i mercatini di Natale. Qui un gruppo di ragazzi stava sostando quando a un certo.

Aggressione in pieno centro. Bravata o regolamento di conti? Indaga la Polizia

