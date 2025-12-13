Aggredito con una testata in centro | uomo ferito davanti alla famiglia

Nel pomeriggio di oggi, via Madonna del Prato è stata teatro di un episodio violento: un uomo è stato colpito con una testata da un giovane, davanti alla sua famiglia. L'aggressione ha generato molta paura tra i presenti, suscitando preoccupazione nella comunità locale.

Momenti di paura nel pomeriggio di oggi in via Madonna del Prato, dove un uomo è stato aggredito da un giovane mentre si trovava in centro insieme ai familiari. Secondo una prima ricostruzione, il ragazzo si sarebbe avvicinato chiedendo del denaro. Al rifiuto dell’uomo, il giovane avrebbe reagito con violenza, colpendolo con una testata al volto. Il colpo ha provocato un profondo taglio a un sopracciglio, dal quale l’uomo ha iniziato a perdere copiosamente sangue. L’episodio è avvenuto in un momento di grande affluenza, complice il sabato pomeriggio e le numerose presenze legate alla Città del Natale. Lortica.it

