Aggrediti col forcone durante il sopralluogo nel macello | la denuncia del M5s

Durante un sopralluogo nel macello di Correggio, un gruppo di attivisti del M5s è stato aggredito con un forcone e strattonato, con uno di loro, Bernini, travolto da un furgone. La denuncia evidenzia un episodio di violenza e intimidazione, sollevando preoccupazioni sulla sicurezza durante le attività di controllo e sulle condizioni del luogo.

Correggio (Reggio Emilia), 13 dicembre 2025 – "Siamo stati inseguiti con un forcone, strattonati e Bernini è addirittura stato travolto da un furgone. Pazzesco". La denuncia arriva dall'onorevole del M5s Stefania Ascari, dall'ex deputato del Movimento 5 stelle Paolo Bernini, attivista di Animal Equality e dal consigliere regionale Lorenzo Casadei, vittime di una violenta aggressione questa mattina a Correggio. L'aggressione con forcone nel macello di Correggio. Il video Il sopralluogo nel macello 'sotto accusa'. Ascari, Bernini e Casadei si sono recati nel macello di proprietà dell' azienda Zerbini e Ragazzi, finita al centro di una investigazione condotta da Animal Equality, organizzazione internazionale per la protezione degli animali allevati a scopo alimentare, per effettuare un sopralluogo a fronte della denuncia relativa a presunti maltrattamenti animali e atti di crudeltà.