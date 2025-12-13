Africo Nuovo duro colpo allo spaccio | marijuana nascosta in case fantasma
Continua l’impegno delle forze dell’ordine di Reggio Calabria nella lotta allo spaccio di droga. Questa volta, i carabinieri hanno scoperto un ingegnoso sistema di nascondiglio di marijuana in case fantasma, segnando un’altra vittoria nella loro battaglia contro il traffico di sostanze stupefacenti.
Prosegue con determinazione l’azione dei carabinieri della provincia di Reggio Calabria nella prevenzione e repressione dei reati legati al traffico di sostanze stupefacenti. Un’importante operazione è stata portata a termine dai militari della stazione di Africo Nuovo, con il supporto dello. Reggiotoday.it
