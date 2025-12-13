Affari Tuoi veloci di sabato? Non è corretto | bufera sul dottore e De Martino

Nella puntata di sabato 13 dicembre di Affari Tuoi, il popolare game show di Rai 1 condotto da Stefano De Martino, è scoppiata una polemica riguardo alle modalità di gioco e alle tempistiche adottate dal dottore coinvolto, sollevando discussioni tra i telespettatori.

Oggi, sabato 13 dicembre, è andata in onda una nuova puntata di Affari Tuoi, il game show di Rai 1 condotto da Stefano De Martino. A inizio puntata il padrone di casa ha dato subito il benvenuto al nuovo pacchista in rappresentanza della Regione Sardegna. Si chiama Alessandro, viene da Oristano ed è da sempre un pastore di capre e di pecore. Il nuovo concorrente della serata è invece il pacchista in rappresentanza della Regione Liguria. Si chiama Daniele, viene da Genova ed è un ormeggiatore di navi da crociera, ma non solo. Lui è single e si è fatto accompagnare dalla sorellina. Si chiama Debora, è impiegata in un ufficio di assicurazioni e ama anche lei i cani. Liberoquotidiano.it

