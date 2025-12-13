Affari Tuoi la puntata del 13 dicembre | Daniele da Genova rifiuta 62.500 euro e vince 75mila

Nella puntata di Affari Tuoi del 13 dicembre, Daniele da Genova ha scelto di rifiutare un'offerta di 62.500 euro per continuare il gioco, portandosi a casa un premio finale di 75mila euro. La sua decisione ha suscitato sorpresa e interesse tra i telespettatori.

Nella puntata di Affari Tuoi del 13 dicembre, Daniele da Genova ha vinto 75mila euro rifiutando l'offerta del Dottore di 62.500 euro. Il coraggio dell'ormeggiatore ligure viene premiato: nel pacco numero 11 c'era esattamente il premio più alto. Fanpage.it Affari Tuoi, la puntata del 13 dicembre: Daniele da Genova rifiuta 62.500 euro e vince 75mila - Nella puntata di Affari Tuoi del 13 dicembre, Daniele da Genova ha vinto 75mila euro rifiutando l'offerta del Dottore di 62 ... fanpage.it

Affari tuoi, quanto hanno vinto nella puntata di stasera 13 dicembre 2025 - Settantaduesima puntata di questa edizione che vede come padrone di casa Stefano De Martino. tag24.it

Chi ha vinto tra Rai1 con la semifinale di The Voice Senior e Canale5 con la soap Io sono Farah. In access prime time, La ruota della fortuna di Gerry Scotti sfida Affari tuoi di Stefano De Martino https://fanpa.ge/Xkdl6 - facebook.com facebook

#AscoltiTv - #Mediaset vs #Rai? Non solo #LaRuotaDellaFortuna - #AffariTuoi, che batosta nel mix access/prime time. #Italia1 vs #Rai2 e #Rete4 vs #La7 ... - Trend e share dell'Autunno 2025 x.com

Thanat UMILIATO ad Affari Tuoi: il pubblico esplode, De Martino sorprende tutti!

Video Thanat UMILIATO ad Affari Tuoi: il pubblico esplode, De Martino sorprende tutti! Video Thanat UMILIATO ad Affari Tuoi: il pubblico esplode, De Martino sorprende tutti!