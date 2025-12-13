Affari Tuoi la puntata del 13 dicembre | Daniele da Genova rifiuta 62.500 euro e vince 75mila

Zazoom 13 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella puntata di Affari Tuoi del 13 dicembre, Daniele da Genova ha scelto di rifiutare un'offerta di 62.500 euro per continuare il gioco, portandosi a casa un premio finale di 75mila euro. La sua decisione ha suscitato sorpresa e interesse tra i telespettatori.

Nella puntata di Affari Tuoi del 13 dicembre, Daniele da Genova ha vinto 75mila euro rifiutando l'offerta del Dottore di 62.500 euro. Il coraggio dell'ormeggiatore ligure viene premiato: nel pacco numero 11 c'era esattamente il premio più alto. Fanpage.it

affari tuoi puntata 13Affari Tuoi, la puntata del 13 dicembre: Daniele da Genova rifiuta 62.500 euro e vince 75mila - Nella puntata di Affari Tuoi del 13 dicembre, Daniele da Genova ha vinto 75mila euro rifiutando l'offerta del Dottore di 62 ... fanpage.it

affari tuoi puntata 13Affari tuoi, quanto hanno vinto nella puntata di stasera 13 dicembre 2025 - Settantaduesima puntata di questa edizione che vede come padrone di casa Stefano De Martino. tag24.it

Immagine generica

Thanat UMILIATO ad Affari Tuoi: il pubblico esplode, De Martino sorprende tutti!

Video Thanat UMILIATO ad Affari Tuoi: il pubblico esplode, De Martino sorprende tutti!