Affari Tuoi la mossa di Stefano De Martino e il Dottore fa discutere | Non è corretto

Sabato 13 dicembre, su Rai 1, è andata in onda una nuova puntata di Affari Tuoi, il popolare game show condotto da Stefano De Martino. La trasmissione ha suscitato discussioni online a causa di una mossa di De Martino e del Dottore, giudicata da alcuni non corretta. Ecco i dettagli e le reazioni legate alla puntata.

Sabato 13 dicembre Rai 1 ha acceso come sempre i riflettori su Affari Tuoi, il game show del preserale condotto da Stefano De Martino. Tutto sembrava procedere secondo tradizione: conduttore impeccabile, pacchisti pronti a raccontare le loro storie e pubblico affezionato davanti allo schermo. Eppure, già dai primi minuti, qualcosa ha iniziato a stonare. Non il cast, non il clima, ma il tempo. Troppo poco. Affari Tuoi, la puntata lampo che indigna il web. La puntata di Affari Tuoi è sembrata scorrere a una velocità inusuale, tanto da lasciare molti telespettatori con la sensazione che il gioco sia stato “tagliato”. Dilei.it

