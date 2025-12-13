AEW | I Tweet dell’ex coach e producer Sarah Stock gettano ombra sulla compagnia

Gli ultimi tweet di Sarah Stock, ex coach e producer AEW, hanno acceso un dibattito nel mondo del wrestling. Le sue dichiarazioni, ora supportate da un rapporto, sollevano dubbi sulla gestione della compagnia e sulla sua cultura interna. Questa situazione mette in discussione la reputazione di AEW e riaccende il confronto su pratiche e ambienti di lavoro nel settore.

La recente serie di tweet esplosivi di Sarah Stock, ex coach e producer AEW, ha scosso il mondo del wrestling, e ora un nuovo rapporto conferma che alcune delle sue accuse potrebbero essere vere. Secondo un rapporto del 12 novembre di Fightful Select, le affermazioni di Stock sono state “ un importante argomento di conversazione all’interno dell’AEW nell’ultima settimana. ” La reazione nel backstage alle sue dichiarazioni, che includevano critiche alle risorse umane e alla leadership della AEW, oltre a racconti sul trattamento di alcuni talenti internazionali, è stata intensa, con molte fonti interne che ora si sono fatte avanti. Zonawrestling.net

