Aeroporto Salerno Iannone sui voli cancellati | I privatizzatori politici di merito restano in silenzio?

L'aeroporto di Salerno rimane al centro di un acceso dibattito dopo la cancellazione di alcuni voli, sollevando interrogativi sulle responsabilità e sul ruolo dei privatizzatori politici. Iannone critica il silenzio delle istituzioni e dei soggetti coinvolti, evidenziando le conseguenze di questa situazione sul territorio e sul futuro dello scalo.

Continua il dibattito sul futuro dell'Aeroporto di Salerno-Costa d'Amalfi-Cilento dopo la cancellazione di alcuni voli da parte delle compagnie aeree. Ad interessarsi della questione è direttamente il Sottosegretario di Stato al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti Antonio Iannone che. Salernotoday.it Aeroporto di Salerno: investimenti necessari per un nuovo decollo - In teoria una frenata, in pratica un «fare i conti con la realtà» e sul lavoro che ancora c'è da fare. ilmattino.it

Aeroporto di Salerno, EasyJet cancella il volo per Milano Malpensa: "Chiarimenti da Gesac" - Il presidente di Federalberghi Antonio Ilardi lancia un appello alle istituzioni affinchè facciano luce sui voli che vengono mano a mano cancellati ... salernotoday.it

