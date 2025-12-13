Aeroporto di Salerno Ferrante Mit | Gravi errori di gestione chiesti chiarimenti

L'aeroporto di Salerno sta attraversando una fase difficile, dopo un avvio promettente. Ferrante del Mit evidenzia gravi errori di gestione e la mancanza di una strategia efficace da parte dell'amministrazione regionale uscente, sollevando la necessità di chiarimenti e interventi per affrontare la situazione.

Tempo di lettura: 2 minuti “ Le difficoltà che, dopo un avvio particolarmente incoraggiante, sta di recente vivendo l’aeroporto di Salerno sono il frutto dei gravi errori di gestione e della preoccupante mancanza di strategia da parte dell’amministrazione regionale uscente. Sono in costante contatto con Enac e nei giorni scorsi ho chiesto chiarimenti a Gesac sulle criticità che lo scalo sta registrando: appare evidente l’assenza di un piano strutturale di promozione verso i mercati turistici, oltre alla carenza di investimenti per rafforzare il sistema ricettivo e per migliorare l’accessibilità dello scalo affinché lo stesso non assurga a nuova cattedrale nel deserto”. Anteprima24.it

