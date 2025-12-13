Adolescenza e abuso di sostanze | Agire presto per evitare dipendenze

L'adolescenza rappresenta un periodo di vulnerabilità, durante il quale il rischio di sviluppare dipendenze da sostanze come la cannabis è particolarmente elevato. Intervenire tempestivamente è fondamentale per prevenire conseguenze a lungo termine. Questo articolo esplora l'importanza di un'azione precoce e mirata per contrastare l'abuso di sostanze tra i giovani, promuovendo un percorso di consapevolezza e tutela.

Luni, 13 dicembre 2025 –  Cannabis. Se ne parla spesso come di droga leggera molto in uso tra gli adolescenti. Non è esattamente così. “Per comprendere appieno il fenomeno è importante distinguere il consumo abituale, che fa sospettare un uso problematico o una dipendenza, dal cosiddetto uso sperimentale, che è sporadico, non protratto nel tempo. Quello che i ragazzi riferiscono di aver provato almeno una volta nella vita e che, per l’età a cui si riferisce, è fisiologico. Ecco, non ci si crederà ma solo il 2% dei giovani tra 15 e 16 anni consuma cannabis in maniera abituale. Una percentuale che non va certo trascurata ma che ci dice che l’uso di questa sostanza non è così diffuso come si tende a pensare”. Lanazione.it

