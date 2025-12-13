Addio leggenda Se ne va così fan in lacrime Tutto pronto per l’ultimo saluto 

Zazoom 13 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il mondo del wrestling si prepara a rendere omaggio a una leggenda che, per quasi trent’anni, ha incarnato l’essenza della WWE. Fan e colleghi si stringono in un commosso addio, pronti a salutare un atleta che ha lasciato un’impronta indelebile nel cuore degli appassionati e nella storia dello sport.

Il mondo del wrestling si prepara a salutare una delle sue icone più grandi e influenti: un atleta che per quasi tre decenni ha rappresentato la WWE a livello globale, portando sulle sue spalle il peso e la responsabilità di una compagnia in continua evoluzione. L’addio di questa leggenda non è un semplice ritiro; è la chiusura di un’epoca, un momento che viene celebrato con un evento speciale: WWE Saturday Night’s Main Event. Questo appuntamento è stato pensato per dare il giusto onore a una carriera sfolgorante, incastonando l’ultimo capitolo in una singola, memorabile serata che risuona delle glorie passate ma con la modernità della produzione attuale. Thesocialpost.it

Addio a Ozzy Osbourne, il tributo mondiale dei fan e delle star - Tributi da tutto il mondo per Ozzy Osbourne, leggenda dell'heavy metal e storico frontman della band britannica dei Black Sabbath, scomparso ieri a 76 anni alla fine di una carriera straordinaria. ansa.it

Morto Ozzy Osbourne, leggenda dei Black Sabbath e principe delle tenebre. Il commiato dai fan: “Il mio ultimo bis” - Osbourne, nato a Birmingham (Regno Unito) il 3 dicembre 1948, è stato il leader dei Black Sabbath, ... quotidiano.net

addio leggenda se ne va cos236 fan in lacrime tutto pronto per l8217ultimo saluto160

© Thesocialpost.it - “Addio leggenda”. Se ne va così, fan in lacrime. Tutto pronto per l’ultimo saluto 