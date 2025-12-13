Addio al fotografo Franco Vaccari | I suoi scatti celebri poesie visive Artista di spessore internazionale

Con la scomparsa di Franco Vaccari a 89 anni, Modena piange uno dei suoi protagonisti più influenti nel panorama della fotografia e delle avanguardie artistiche. Artista di livello internazionale, Vaccari ha lasciato un'impronta indelebile attraverso scatti che sono vere e proprie poesie visive, contribuendo in modo significativo alla storia dell'arte contemporanea.

Con la scomparsa di Franco Vaccari a 89 anni, Modena si stringe intorno alla figura di uno degli intellettuali che, anche a livello internazionale, ha maggiormente segnato la storia della fotografia e delle avanguardie artistiche dell’ultimo mezzo secolo. Fisico di formazione, fin dagli anni della giovinezza Vaccari si dimostra grande appassionato di cinema, poesia e fotografia. Sul piano artistico, l’esordio avviene negli anni Sessanta come poeta visivo, anche se la consacrazione si realizza con la partecipazione alla Biennale di Venezia del 1972 con "Esposizione in tempo reale n. 4. Lascia su queste pareti una traccia fotografica del tuo passaggio": un’installazione che, partendo da una semplice cabina delle fototessere, contribuisce a innovare profondamente il linguaggio della fotografia. Ilrestodelcarlino.it

