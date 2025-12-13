Addio ai controlli sulle caldaie? Ecco cosa può cambiare

Una possibile svolta nel settore delle caldaie a gas si profila con una proposta di modifica normativa, che potrebbe eliminare i controlli annuali in presenza a partire dal 2026. La nuova bozza prevede esclusivamente verifiche

Per adesso si tratta soltanto di una bozza ma potrebbe diventare realtà: dal 2026 addio ai controlli annuali "in presenza" sulle caldaie a gas ma solo controlli "a distanza". È quanto sarebbe contenuto dentro il nuovo Dpr (Decreto del Presidente della Repubblica) emanato dal ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica che potrebbe sostituire il Dpr 74 del 2013. Cosa può cambiare. Nel dettaglio, quindi, quanto contenuto dentro il comma 3 dell'articolo 8 prevederebbe la fine delle ispezioni dei tecnici in loco, ovvero recandosi in tutti quegli appartamenti, uffici e quant'altro per controllare e ispezionare le caldaie che hanno una potenza più bassa di 70 kilowatt. Ilgiornale.it

Caldaie, l’Unione Artigiani contro le nuove norme sui controlli: «Semplificazione sì, ma non a scapito di sicurezza e ambiente» - Nella bozza del nuovo decreto del Mase sui controlli degli impianti termici spariscono le ispezioni in casa per 20 milioni di caldaie. msn.com