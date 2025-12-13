Addio a ‘Pino’ Vespignani | vita tra banche sport e fede

Giuseppe Vespignani, conosciuto come ‘Pino’, si è spento improvvisamente a 91 anni. La sua vita è stata caratterizzata da un impegno nel mondo bancario, una passione per lo sport e una profonda fede. La sua scomparsa rappresenta una perdita significativa per la comunità che ha lasciato.

S’è spento all’improvviso a casa, ieri mattina verso le 9, Giuseppe Vespignani per tutti ‘Pino’, 91 anni. "Mi aveva appena finito di chiedere com’era andata la serata di giovedì del Panathlon, poi si è alzato e in quel momento è come se si fosse spento", racconta il figlio maggiore Paolo. Pino è morto circondato dagli affetti più cari, su tutti i due figli Paolo di 62 anni e Carlo di 58 (lascia anche i nipoti Enrico e Tommaso). "Considerando l’età, posso dire che mio padre stava abbastanza bene. Se n’è andato così, all’improvviso, ma l’importante è che non abbia sofferto". Pino Vespignani era forlivese doc – "al mille per cento" come amava sottolineare –, una figura seria e rigorosa che incuteva rispetto e soggezione: era molto conosciuto in città, e non solo perché era fratello del noto poeta Mario scomparso nel 2015. Ilrestodelcarlino.it

