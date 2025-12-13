Addio a Peter Greene una delle star di Pulp Ficiton | trovato morto nella sua casa ignote le cause del decesso

È scomparso a 60 anni l’attore Peter Greene, celebre per i suoi ruoli memorabili negli anni ’90, tra cui alcuni villain di “Pulp Fiction”. Trovato senza vita nel suo appartamento nel Lower East Side di New York, le cause del decesso rimangono ancora ignote. La sua figura rimarrà impressa nel panorama cinematografico degli anni ’90.

Peter Greene, attore noto per aver interpretato alcuni dei villain più memorabili degli anni ’90, è morto all’età di 60 anni venerdì nel suo appartamento nel Lower East Side di New York. Aveva interpretato il cult di Quentin Tarantino, Pulp Fiction. Ignote ancora le cause del decesso. Il decesso. A confermare la notizia è stato il suo manager Gregg Edwards al “New York Daily News”. Secondo quanto riferito dalla polizia, Greene è stato rinvenuto privo di sensi nella sua abitazione di Clinton Street intorno alle ore 15.25 ed è stato dichiarato morto sul posto. Le autorità hanno escluso al momento segni di violenza; le cause del decesso saranno stabilite dopo l’esame del medico legale. Secoloditalia.it

Morto Peter Greene. Addio allo Zed di "Pulp Fiction" - Il 60enne è stato ritrovato senza vita ieri pomeriggio nel suo appartamento del Lower East Side. ilgiornale.it