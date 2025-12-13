Addio a Peter Greene l’attore di Pulp Fiction e The Mask | le dipendenze e i problemi con la legge

Il mondo del cinema piange la scomparsa di Peter Greene, attore celebre per ruoli iconici in film come Pulp Fiction e The Mask. La sua carriera, caratterizzata da interpretazioni intense, è segnata anche da battaglie personali legate a dipendenze e problemi con la legge.

Lutto nel mondo del cinema per la perdita di Peter Greene, attore noto per aver dato il volto ad alcuni dei cattivi più memorabili dei film degli anni ’90. L’artista è stato trovato morto nel suo appartamento nel Lower East Side, a Manhattan, New York City, il 12 dicembre, all’età di 60 anni. A confermare la notizia è stato il suo storico manager Gregg Edwards, che lo rappresentava da più di dieci anni. La carriera di Peter Greene, il cattivo degli anni Novanta. Nato l’8 ottobre 1965 a Montclair, New Jersey, Peter Greene iniziato a farsi notare all’inizio degli anni ’90, ma è il 1994 l’anno della svolta, quando interpreterà due ruoli destinati a rimanere impressi nella storia del cinema. Dilei.it Addio a Peter Greene, lo Zed di Pulp Fiction trovato morto in casa a New York - Con circa 95 film al suo attivo, ha recitato anche in “The Mask, "Laws of Gravity", "Clean, Shaven", "Blue Streak" e "Training Day". unionesarda.it

Addio a Peter Greene, il villain di Pulp Fiction e The Mask: una carriera tra talento e dolore - Peter Greene, attore statunitense noto per i suoi ruoli da villain negli anni '90, è stato trovato morto ieri pomeriggio nel suo appartamento nel Lower East Side. lasicilia.it

