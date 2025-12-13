Addio a Legnano Patrimonio | venduto l’ultimo terreno si chiude una storia ben poco gloriosa

Dopo diciassette anni, si conclude l’epoca di Legnano Patrimonio, la società di cartolarizzazione creata dal Comune di Legnano nel 2008. Con la vendita dell’ultimo terreno, si chiude una fase caratterizzata da operazioni volte a reperire risorse finanziarie, lasciando alle spalle una storia giudicata poco brillante.

Legnano (Milano) – Si chiude dopo diciassette anni la storia ben poco gloriosa di Legnano Patrimonio, la società di cartolarizzazione creata dal Comune nel 2008 e nella quale erano confluiti i beni che l’ente voleva vendere per fare cassa. Ad annunciare l’epilogo è stato il sindaco Lorenzo Radice: l’ultimo cespite ancora in pancia a Legnano Patrimonio, un terreno edificabile tra via Menotti e viale Sabotino che ne impediva la liquidazione definitiva, è stato venduto e quindi nei prossimi mesi la procedura verrà chiusa. Il piano di razionalizzazione delle società partecipate al quale si è fatto accenno in commissione 5 Sostenibilità, è stata la situazione utilizzata per comunicare la novità: "Di Legnano Patrimonio abbiamo parlato in questi anni, anche con una delibera in Consiglio comunale che aveva come oggetto la vendita dell’ultimo cespite – ha detto Radice –. Ilgiorno.it

