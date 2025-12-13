Addio a Franco Vanini storico cronista del Carlino

È scomparso Franco Vanini, storica firma del Carlino e noto cronista, che ha dedicato oltre trenta anni alla cronaca del nostro giornale. Con 65 anni di vita, Vanini ha contribuito in modo significativo al giornalismo locale, lasciando un'impronta indelebile nel panorama dell'informazione regionale.

Lutto al Carlino per la scomparsa di Franco Vanini, storico cronista del nostro giornale. Vanini, 65 anni, scriveva per le nostre colonne da una trentina d'anni, dopo un primo periodo alla Nuova Ferrara. Seguiva la cronaca delle zone di Portomaggiore (suo paese natale), Ostellato e Argenta, oltre al calcio dilettanti, di cui era grande appassionato. Seguiva in particolare la Portuense, squadra di cui era anche storico tifoso. Laureato in Lettere, era particolarmente legato al proprio paese, alla sua storia e alle sue tradizioni di cui era profondo conoscitore. Vanini lascia l'amica e compagna Roberta e i cugini.

