adda nord la nuova associazione comuni uniti per la valorizzazione

Adda Nord si prepara a creare una nuova associazione intercomunale dedicata alla valorizzazione del Parco Adda Nord. Con una gestione innovativa dei boschi, questa iniziativa mira a promuovere la tutela ambientale e lo sviluppo sostenibile del territorio, rafforzando la collaborazione tra i comuni coinvolti e valorizzando le risorse naturalistiche della zona.

Nuova gestione dei boschi, il Parco Adda Nord vince il bando Forest Association Contest: nascerà una nuova associazione intercomunale per occuparsene. "L’abbandono delle aree boschive da un lato e i cambiamenti climatici dall’altro, con fenomeni sempre più estremi, ci spingono a pensare a modi nuovi di cura del territorio - sottolinea Giorgio Monti, presidente del Parco - Il sodalizio si rivolge in prima battuta ai Comuni, ma anche, in prospettiva, ai proprietari privati: per mettere in campo azioni efficaci contro l’abbandono forestale e i fenomeni erosivi sui versanti più fragili occorre attirare risorse dedicate perché, come si suol dire, l’unione fa la forza". Ilgiorno.it

