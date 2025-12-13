Acquisto di un immobile che cos’è la garanzia per evizione

L'acquisto di un immobile comporta diverse considerazioni legali, tra cui la garanzia per evizione. Questa tutela assicura che l'acquirente possa godere della proprietà senza il rischio di contestazioni o rivendicazioni da parte di terzi, garantendo così un acquisto sicuro e protetto.

Quando si acquista un immobile, uno degli aspetti più importanti è la certezza che nessun terzo possa rivendicare diritti sulla proprietà dopo la firma del rogito notarile. La legge tutela l’acquirente attraverso la garanzia per evizione, prevista dagli articoli 1483 e seguenti del codice civile. Si tratta di una protezione fondamentale nelle compravendite immobiliari, perché assicura che il bene sia libero da diritti altrui, ipoteche, servitù non apparenti o rivendicazioni di proprietà che compromettano il godimento. In un mercato immobiliare complesso come quello italiano, la garanzia per evizione rappresenta una tutela essenziale per evitare spiacevoli sorprese dopo l’acquisto. Quifinanza.it

Iscritto AIRE e mutuo per acquisto di immobile all'estero - E' possibile per un iscritto AIRE chiedere un mutuo in Italia per immobile da acquistare in Gran Bretagna? corriere.it

Mutuo estinto, si perde la garanzia? - La nostra società, una srl, ha acquistato un immobile commerciale finanziandosi in parte con il Fondo di garanzia (Mediocredito centrale). corriere.it

Nuova proposta di acquisto a Cargeghe! Ricevuta una nuova proposta di acquisto per la casa indipendente su 3 livelli in Via G. Rossini 5 | Cargeghe Un immobile spazioso e indipendente, ideale per chi cerca comfort, tranquillità e ampi ambienti… e qual - facebook.com facebook

. @Bolognafc1909, Di Vaio: "Immobile sarà il nuovo acquisto di gennaio. Ciro potrà aiutare gli altri dentro e fuori dal campo" x.com