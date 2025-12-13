Acireale consiglio comunale sui progetti legati alle risorse previste dalle Aree urbane funzionali

Il Consiglio comunale di Acireale ha discusso recentemente dei progetti finanziati dalle Aree urbane funzionali (Fua). Durante la riunione, sono stati presentati gli interventi programmati dall’Amministrazione comunale, evidenziando le iniziative volte a migliorare il tessuto urbano e le risorse destinate allo sviluppo della città.

I progetti legati alle risorse previste dalle Aree urbane funzionali (Fua) sono stati al centro dell’attenzione della recente riunione del Consiglio comunale, nel corso della quale sono stati illustrati gli interventi programmati dall’Amministrazione comunale nell’ambito del medesimo piano. “Una. Cataniatoday.it

